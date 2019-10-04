Мэрия Москвы во второй раз отказалась согласовать шествие «Бессмертный ГУЛАГ».

Акцию памяти жертв политических репрессий и в поддержку нынешних политзаключенных организаторы планировали провести 13 октября. Заявителям сказали, что они не указали «информацию об использовании при проведении демонстрации объектов транспортной инфраструктуры». В мэрии считают, что шествие «ограничит доступ к объектам культурного наследия» . Как рассказал «МБХ медиа» сопредседатель партии «Парнас» Михаил Шнейдер, организаторы шествия готовят письмо в мэрию с предложением найти компромисс.
Самое обсуждаемое
Вокруг «формулы Штайнмайера», субъективные заметки… Украинское государство становится похожим на западные демократии. Власть слышит и реагирует на голос народа, у нас же наоборот: народ обязан выполнять волю власти. Результат — глубокое отчуждение общества от государства, а трагический Российско-Украинский конфликт остается народом как бы незамеченным…
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…