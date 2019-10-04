Мэрия Москвы во второй раз отказалась согласовать шествие «Бессмертный ГУЛАГ».

Акцию памяти жертв политических репрессий и в поддержку нынешних политзаключенных организаторы планировали провести 13 октября. Заявителям сказали, что они не указали «информацию об использовании при проведении демонстрации объектов транспортной инфраструктуры». В мэрии считают, что шествие «ограничит доступ к объектам культурного наследия» . Как рассказал «МБХ медиа» сопредседатель партии «Парнас» Михаил Шнейдер, организаторы шествия готовят письмо в мэрию с предложением найти компромисс.