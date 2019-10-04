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04:07, 04 октября 2019

Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова семь лет лишения свободы.

Он  и его сообщники обвиняются в хищении бюджетных средств. Как пишет Ъ , заседания суда проходят под усиленной охраной вооруженного спецназа, после того как один из адвокатов был арестован по обвинению в оказании давления на свидетелей.



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