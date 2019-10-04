Россиянам чтобы быть счастливыми в среднем нужен заработок 161 тыс. руб. в мес.

Соответствующее исследование проведено порталом по поиску работы Superjob. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно. У москвичей самые высокие ожидания по зарплатам — для полного счастья им необходимо 212 тыс. рублей ежемесячно. Самые невысокие требования по зарплате в Липецке, Кирове и Оренбурге — около 120 тыс. руб.
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Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…