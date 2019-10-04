США отказались выдавать визы еще одной российской делегации в ООН.

Речь идет о тех, дипломатах, кто собирался принять участие в в работе первого комитета Генассамблеи. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил что российская делегация не может принять полноценное участие в мероприятии. В связи с этим российская сторона предложила взять техническую паузу в работе Первого комитета ООН.