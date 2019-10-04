Встречу ЛЕ между «Дюделанжем» и «Карабахом» пришлось прервать на  15 минут.

В матче второго тура группового этапа в Люксембурге над полем появился дрон с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Встреча была остановлена при счете 2:0 в пользу «Карабаха», а завершился матч со счетом 4:1 в пользу гостей.
2019-10-04T03:10:00+03:00
2019-10-04T03:12:34+03:00
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03:10, 04 октября 2019
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