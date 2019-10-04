Встречу ЛЕ между «Дюделанжем» и «Карабахом» пришлось прервать на  15 минут.

В матче второго тура группового этапа в Люксембурге над полем появился дрон с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Встреча была остановлена при счете 2:0 в пользу «Карабаха», а завершился матч со счетом 4:1 в пользу гостей.