С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад. Школы с языками меньшинств, принадлежащих к языкам ЕС, перейдут на украинский язык с сентября 2023 года. Ранее министр предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с Россией.