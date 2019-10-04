С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад. Школы с языками меньшинств, принадлежащих к языкам ЕС, перейдут на украинский язык с сентября 2023 года. Ранее министр предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с Россией.
2019-10-04T03:08:00+03:00
2019-10-04T03:08:57+03:00
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03:08, 04 октября 2019
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