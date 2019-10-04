Дональд Трамп отозвал посла США в Киеве Мари Йованович.

По сведениям «Уолл-стрит джорнэл», поводом стали жалобы на то, что дипломат препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Источники издания утверждают, что сотрудникам Госдепа дали понять, что отзыв посла на Украине является одной из приоритетных задач для Трампа.