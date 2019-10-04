В  утечке данных 200 клиентов Сбербанка кредитная организация подозревает своего сотрудника.

Как передает РБК со ссылкой на представителя банка, кто-то либо разобрал компьютер и изъял оттуда жесткий диск, либо сфотографировал экран. Ответственного за это сотрудника пока не нашли. В Сбербанке заверили, что речь идет о данных 200 клиентов, а не 60 миллионов, как утверждалось в прессе. Все они были клиентами Уральского отделения Сбербанка.
2019-10-04T03:05:00+03:00
2019-10-04T03:06:48+03:00
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03:05, 04 октября 2019
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