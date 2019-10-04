Рабочие «Мельничного комбината в Сокольниках» уже 4 дня держат голодовку.

Как передает телеканал «Дождь», они утверждают, что не получают зарплату уже год. Против гендиректора предприятия Сергея Савостина возбуждено два уголовных дела. Ему вменяют преднамеренное банкротство и невыплату зарплат сотрудникам. Всего рабочим должны 69 миллионов рублей.
2019-10-04T03:05:00+03:00
2019-10-04T03:05:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2513113-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 04 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…