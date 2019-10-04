Рабочие «Мельничного комбината в Сокольниках» уже 4 дня держат голодовку.

Как передает телеканал «Дождь», они утверждают, что не получают зарплату уже год. Против гендиректора предприятия Сергея Савостина возбуждено два уголовных дела. Ему вменяют преднамеренное банкротство и невыплату зарплат сотрудникам. Всего рабочим должны 69 миллионов рублей.