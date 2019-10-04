В России в 2020 году студенческие стипендии вырастут в среднем на 90 рублей.

Как сообщили ИФ в Минобрнауки, на сегодняшний день средняя стипендия в России составляет 2980 рублей. В следующем году ее планируют проиндексировать на 3%.
2019-10-04T02:12:00+03:00
2019-10-04T03:04:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 04 октября 2019
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