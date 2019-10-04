Картина Бэнкси, высмеивающая парламент Великобритании, ушла с молотка за 12 млн долл.

Полотно размером 4 на 2,5 метра стало самым дорогим произведением британского уличного художника. На картине изображено заседание Палаты общин, но места депутатов занимают шимпанзе и орангутаны.
2019-10-04T02:11:00+03:00
2019-10-04T02:11:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 04 октября 2019
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