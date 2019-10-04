Власти США рассматривают возможность создание нового СМИ для вещания за рубеж.

Как заявил президент Дональд Трамп, радиостанции «Голос Америки» и «Свобода/СвободнаяЕвропа» не справляются со своей работой. Кроме того, по его словам, новое СМИ могло бы стать альтернативой новостной телекомпании Си-эн-эн, настроенной критически по отношению к нынешней администрации.