Власти США рассматривают возможность создание нового СМИ для вещания за рубеж.

Как заявил президент Дональд Трамп, радиостанции «Голос Америки» и «Свобода/СвободнаяЕвропа» не справляются со своей работой. Кроме того, по его словам, новое СМИ могло бы стать альтернативой новостной телекомпании Си-эн-эн, настроенной критически по отношению к нынешней администрации.
2019-10-04T02:09:00+03:00
2019-10-04T02:09:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 04 октября 2019
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