Парк Лосиный через суд оспорил строительство в охраняемой зоне жилого комплекса «Сказочный лес».

Как сообщили РИА в пресс-службе парка, ответчиком выступает комитет по архитектуре и строительству Москвы. В парке утверждают, что строительство ведется без согласования с Минприроды и наносит существенный вред природным комплексам и экосистемам. В охраняемой зоне Лосиного острова хотят построить 26-этажные здания.