Парк Лосиный через суд оспорил строительство в охраняемой зоне жилого комплекса «Сказочный лес».

Как сообщили РИА в пресс-службе парка, ответчиком выступает комитет по архитектуре и строительству Москвы. В парке утверждают, что строительство ведется без согласования с Минприроды и наносит существенный вред природным комплексам и экосистемам. В охраняемой зоне Лосиного острова хотят построить 26-этажные здания.
2019-10-04T02:05:00+03:00
2019-10-04T02:06:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 04 октября 2019
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