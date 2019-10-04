Главреда издания KozaPress Ирину Славину обвинили в неуважении к власти.

Как передает «Дождь», поводом послужил пост, в котором она предложила переименовать город Шахунья после установки там мемориальной доски Сталину. Главреду грозит штраф до ста тысяч рублей. В Центре «Э» считают, что придуманное Славиной слово содержит «однозначные непристойные ассоциации», «нарушает нормы общественной нравственности и выражает явное неуважение к обществу». Закон о неуважении к органам власти и госсимволам в интернете вступил в силу в марте этого года. Как следует из доклада «Агоры», за шесть месяцев по этой статье завели 45 административных дел. Большинство из них связаны с высказываниями о Путине.
2019-10-04T02:04:00+03:00
2019-10-04T02:05:21+03:00
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02:04, 04 октября 2019
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