Главреда издания KozaPress Ирину Славину обвинили в неуважении к власти.

Как передает «Дождь», поводом послужил пост, в котором она предложила переименовать город Шахунья после установки там мемориальной доски Сталину. Главреду грозит штраф до ста тысяч рублей. В Центре «Э» считают, что придуманное Славиной слово содержит «однозначные непристойные ассоциации», «нарушает нормы общественной нравственности и выражает явное неуважение к обществу». Закон о неуважении к органам власти и госсимволам в интернете вступил в силу в марте этого года. Как следует из доклада «Агоры», за шесть месяцев по этой статье завели 45 административных дел. Большинство из них связаны с высказываниями о Путине.