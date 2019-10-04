Россия предложила взять процедурную паузу в работе первого комитета ГА ООН.

Как заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, это связано с невыдачей виз США членам российской делегации. До решения «визового вопроса», Москва предлагает перейти в режим неформальных консультаций. Кроме того, Полянский поставил в ООН вопрос о переносе следующей сессии Первого комитета за пределы США, в Вену или Женеву. Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними проблемами международной безопасности.