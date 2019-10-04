В этом году только  на Чукотке и в Чечне не проходили протестные акции.

Об этом говорится в докладе Центра социально-трудовых прав, на который ссылается Ъ. Как отмечается в исследовании, в первом полугодии в России состоялись 863 акции протеста, к концу года ожидается около 2000. Согласно докладу, чаще всего в 2019 году протесты имели политический и гражданский характер.