В этом году только  на Чукотке и в Чечне не проходили протестные акции.

Об этом говорится в докладе Центра социально-трудовых прав, на который ссылается Ъ. Как отмечается в исследовании, в первом полугодии в России состоялись 863 акции протеста, к концу года ожидается около 2000. Согласно докладу, чаще всего в 2019 году протесты имели политический и гражданский характер.
2019-10-04T01:08:00+03:00
2019-10-04T01:09:28+03:00
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01:08, 04 октября 2019
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