Два десятка нетрезвых людей пытались прорваться на Хованское кладбище в Москве.

Как сообщили ИФ в пресс-службе компании «Ритуал», пришлось вызвать наряд полиции. После этого граждане принесли извинения и покинули территорию кладбища. Задержаний не было. Чем была вызвана конфликтная ситуация, агентство не уточняет. В полиции РБК заявили, что не располагают информацией об инциденте на Хованском кладбище.
2019-10-04T01:06:00+03:00
2019-10-04T01:07:29+03:00
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01:06, 04 октября 2019
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