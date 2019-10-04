Два десятка нетрезвых людей пытались прорваться на Хованское кладбище в Москве.

Как сообщили ИФ в пресс-службе компании «Ритуал», пришлось вызвать наряд полиции. После этого граждане принесли извинения и покинули территорию кладбища. Задержаний не было. Чем была вызвана конфликтная ситуация, агентство не уточняет. В полиции РБК заявили, что не располагают информацией об инциденте на Хованском кладбище.