Госдеп США одобрил поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Сумма сделки — почти 40 миллионов долл. Всего Украине продадут 150 ракет Javelin и связанное с ними оборудование. Ранее представитель Пентагона заявил, что министерство обороны США наверстывает задержки в военной помощи Украине. Бюджет Пентагона на завершившийся финансовый год предусматривает выделение Киеву 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности.