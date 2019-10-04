Госдеп США одобрил поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Сумма сделки — почти 40 миллионов долл. Всего Украине продадут 150 ракет Javelin и связанное с ними оборудование. Ранее представитель Пентагона заявил, что министерство обороны США наверстывает задержки в военной помощи Украине. Бюджет Пентагона на завершившийся финансовый год предусматривает выделение Киеву 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности.
2019-10-04T01:05:00+03:00
2019-10-04T01:06:16+03:00
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01:05, 04 октября 2019
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