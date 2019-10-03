В Эквадоре из-за уличных протестов введен режим ЧП

В сообщении главы государства в твиттере говорится, что это сделано с целью защиты порядка и контроля за теми, кто пытается посеять хаос.

На днях президент Ленин Морено отменил субсидии на топливо, что привело к резкому скачку цен. В ответ представители профсоюзов организовали акции протестов. По подсчетам газеты «Комерсио», в столице проходят полтора десятка митингов. Движение на ряде улиц заблокировано. Позавчера власти Эквадора объявили о планах по выходу из ОПЕК. Это объяснялось тем, что стране необходимо добиться «финансовой устойчивости».