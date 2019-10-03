Консервативная Австрийская народная партия победила на досрочных парламентских выборах

Согласно окончательным данным подсчетов, которые приводит МВД, партия Себастьяна Курца набрала чуть меньше 38 процентов голосов. Второе место у социаль-демократов, на третьем – Австрийская партия свободы. Далее – «Зеленые» и либеральная «Новая Австрия».

Досрочные выборы потребовались после того, как в мае этого года правительственная коалиция распалась из-за скандала вокруг лидера АПС Хайнца Христиана-Штрахе. Его запечатлели в компании женщины – якобы племянницы российского олигарха. Диалог касался финансирования партии в ответ на услуги. Штрахе ушел с поста вице-канцлера. Затем парламент выразил вотум недоверия всему правительству.