Новый обмен задержанными гражданами между Москвой и Киевом может пройти уже на следующей неделе

Об этом в эфире телеканала «1+1» сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По словам главы внешнеполитического ведомства, он может стать даже более масштабным, чем обмен, произошедший в начале сентября. Тогда с каждой стороны было освобождено по 35 человек. Других подробностей Пристайко не привел.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выражал надежду на то, что в ходе следующей встречи контактной группы по Донбассу, будет принято решении об обмене по формуле «всех на всех». Однако сама встреча должна пройти 15 октября — позже сроков, которые озвучил украинский министр.