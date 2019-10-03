В вестибюле новой станции петербургского метро обнаружена протечка

Местный житель опубликовал в интернете видео, на котором видно потоки воды, стекающие с потолка на эскалатор. В метрополитене «Интерфаксу» подтвердили, что знают о случившемся, и собираются ночью осмотреть вестибюль.

На новые станции пассажиров впустили только сегодня, хотя губернатор Александр Беглов открыл их еще месяц назад, перед местными выборами. В ходе церемонии он пояснил, что в первый раз станции были запущены в тестовом режиме, и это решение оказалось правильным, потому что за прошедший месяц сотрудники метрополитена смогли выявить сложности и понять, что нужно исправить.