Столичный мэр включил в состав Общественной палаты политика Владимира Рыжкова

Профессор Высшей школы экономики, бывший депутат Госдумы в ходе последней избирательной кампании входил в рабочую группу городского избиркома по рассмотрению жалоб от кандидатов в депутаты. Он, в частности, голосовал за регистрацию в качестве кандидатов в депутаты Любови Соболь, Елены Русаковой и Сергея Митрохина.

Изменения в составе совещательного органа произошли после того, как досрочно были прекращены полномочия трех человек.