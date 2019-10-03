США повысят тарифы на импорт из Евросоюза

По решению арбитров ВТО, Вашингтон может ввести пошлины на общую сумму в 7,5 миллиардов долларов. Эта мера принята в качестве наказания ЕС за незаконные субсидии европейскому авиастроительному концерну Airbus. Соединенные Штаты жаловались, что из-за беспрецедентных мер по поддержке компании, ее главный американский конкурент – Boeing – не смог договориться о продажах трех сотен самолетов и потерял значительную долю на мировом рынке.

С 18 октября 10-процентные пошлины введут на самолеты Airbus и 25-процентные на разные виды продовольствия и промтоваров из ЕС. Брюсселе рассчитывают ввести ответные меры в случае победы по аналогичному иску к Boeing.