В Ираке растет число погибших в ходе массовых беспорядков

В ходе столкновения демонстрантов с полицией погибло по меньшей мере 28 человек – такие данные приводит телеканал «Скай ньюс — Арабия». Минздрав страны никаких официальных цифр не приводит.

Массовые протесты из-за безработицы, коррупции и бездействия властей начались в Багдаде и других городах позавчера. После этого власти ввели комендантский час. Почти на всей территории страны, кроме районов, контролируемых курдами отключили интернет.

Властям вряд ли удастся отреагировать на протесты в Ираке должными реформами. Такое мнение высказала советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Супонина подчеркнула, что иракцам нужны серьезные экономические преобразования и инвестиции, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.