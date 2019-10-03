Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном ударе

Об этом рассказал Владимир Путин, который также отметил, что сейчас подобными системами обладают только Россия и США. По словам президента, реализуемая программа кардинальным образом повысит обороноспособность КНР.

После того, как в августе перестал действовать договор о ракетах средней и меньшей дальности, инициатор его прекращения — Дональд Трамп – призвал к заключению нового аналогичного соглашения. По мнению главы Белого дома, к нему помимо России и США должен присоединиться Китай.