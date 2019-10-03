Крупнейший российский троллейбусный завод продолжит простаивать как минимум до конца месяца

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство труда Саратовской области, с начала этого года на предприятии «Тролза» было уволено более 300 человек. Режим простоя длится уже более полугода.

Проблемы на заводе начались из-за недостатка оборотных средств. В прошлом году предприятие смогло продать в два раза меньше троллейбусов, чем в позапрошлом. В отношении руководства возбуждено очередное дело о неуплате налогов.