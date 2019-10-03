Телеведущего Владимира Соловьева просят привлечь к ответственности за экстремизм

Житель Татарстана потребовал завести уголовное дело на журналиста после его высказываний в эфире радиостанции «Вести FМ». Об этом пишет сайт KazanFirst. После того, как слушатель назвал ведущего лакеем, тот обрушился на него с криками «мразь» и призвал не позорить регион. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова назвала поведение Соловьева неэтичным.

Соловьев в ходе гневной тирады пообещал передать номер слушателя правоохранителям на предмет его причастности к террористическим организациям, однако было ли это сделано, неизвестно.