Президент США порекомендовал Украине и Китаю завести дела против бывшего вице-президента США Джо Байдена

По его словам, это было бы в интересах обеих стран.

Дональд Трамп отметил, что семья его политического оппонента проводила за границей некие махинации. По его словам, Украина должна быть заинтересована в начале большого расследования в отношении Джо и Хантера Байденов. Речь идет о том времени, когда старший член семьи был вице-президентом, а младший работал в украинской нефтяной компании. Трамп добавил, что происходящее на Украине «было настолько же плохо, насколько и происходящее в Китае», и поэтому правительство Си Цзинь Пиня тоже должно задуматься о расследовании.

Подобные обвинения звучат не в первый раз, но каких-либо доказательств нарушения закона со стороны Байдена так и не нашли, — сообщает американский телеканал «Си-Эн-Эн».

При этом, из-за сообщения о подобной просьбе в США сейчас собираются инициировать импичмент Дональда Трампа. Его обвиняли в том, что он лично просил президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена. Глава Белого дома, в свою очередь, это отрицает.

Возможная просьба Трампа о расследовании в отношении Байдена расценивают как использование полномочий президента в личных целях, и это действительно может стать поводом для уходя с поста главы государства.