Владельца телеканалов «112 Украина» и NewsOne допросили по статьям о терроризме

Об этом в эфире рассказал сам Тарас Козак. Он является действующим депутатом Верховной Рады. Претензии у правоохранительных органов возникли после того, как телеканалы «Россия 1» и NewsOne попытались провести телемост. Против владельцев украинской компании возбудили дело о покушении на госизмену. Вещатель прекратил подготовку телемоста из-за угроз. Позже общение между представителями двух стран прошло в другом формате. Украинские участники вышли в эфир российской программы «Надо поговорить» по скайпу.