На время реконструкции здания Госдумы депутаты переедут в Дом союзов

Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как ранее писали «Ведомости» со ссылкой на проект федерального бюджета, на временное размещение нижней палаты в следующие два года выделят почти 800 миллионов рублей. Сама реконструкция, по сведениям «Коммерсанта», обойдется в сумму свыше 4 миллиардов. Стоимость, сроки и объем проекта неоднократно менялись.