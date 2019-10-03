«Лосиный остров» обратился в суд из-за планов по строительству жилого комплекса у границ парка

Согласно карточке дела на сайте Арбитражного суда, ответчик – столичный комитет по архитектуре и строительству. В охраняемой зоне хотят построить 26-этажные здания. Как писал сайт The Village, в ЖК «Сказочный лес» покупателям уже начали предлагать квартиры, несмотря на то, что согласие от Минприроды на строительство не было получено. Само ведомство из-за выданного московской мэрией разрешения на строительство обратилось в прокуратуру.