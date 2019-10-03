Европарламент не одобрит план британского премьера по брекзиту

Как говорится в распространенном заявлении переговорной группы в Брюсселе, план Бориса Джонсона не решает существующие проблемы. Речь идет о предложении создать временную границу по Ирландскому морю. Глава британского правительства предлагал вплоть до 2025 года считать Северную Ирландию частью единого рынка ЕС, но исключить ее из Таможенного союза. Вопрос границы – главный камень преткновения на переговорах Лондона и Брюсселя по брекзиту.

Ранее Джонсон говорил, что намерен вывести страну из Евросоюза к 31 октября даже без соглашения.