Президент подписал указ об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний

Это было сделано еще в понедельник, однако документ опубликовали лишь три дня спустя. Ранее в прессе появилась информация о том, что Геннадий Корниенко покинул должность из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе. Ему исполнилось 65 лет. По информации РБК, обязанности главы ФСИН исполняет его заместитель Анатолий Рудый. На должность руководителя ведомства якобы претендует глава Красноярского ФСБ Александр Калашников.