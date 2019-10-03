Компания, предположительно связанная с Е.Пригожиным, проспонсировала пропагандистский ролик для жителей ЦАР

Компания, предположительно связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, проспонсировала пропагандистский ролик для жителей ЦАР. Как пишет сайт «Открытые медиа», трехминутный мультфильм демонстрируют перед российскими кинолентами, которые бесплатно показывают в республике. По сюжету видео, которое называется «Лев и медведь», на мирных зверей, занятых земледелием, нападают гиены. На помощь животным приходит лев, но не справляется и вынужден позвать на помощь русского медведя. В конце ролика упоминается компания Lobaye Invest. Она занимается добычей драгоценных камней в Центральной Африке.