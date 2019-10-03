Причиной утечки данных клиентов Сбербанка могли стать действия сотрудника

Хакерской атаки или взлома не было, — рассказал представитель кредитной организации. Ранее Роскомнадзор потребовал от банка предоставить информацию об утечке. В частности, ведомство интересуют сведения о лицах, допустивших это распространение. «Коммерсантъ» писал, что в открытом доступе оказались персональные данные 60 миллионов клиентов. Между тем, в самой организации подтвердили утечку только по кредитным картам 200 человек.