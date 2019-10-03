Три новых станции метро начали работу в Петербурге

Это уже вторая попытка запустить их для пассажиров.

Люди начали собираться у входа на станцию «Проспект Славы» за два часа до намеченного времени. К появлению губернатора Петербурга Александра Беглова под дождём мокли не меньше пятисот человек. Глава города пришёл запускать метро несмотря на то, что официально находится в отпуске. Он прошёл сквозь толпу, сказав людям лишь несколько слов: «Ну вот, месяц подождали, зато откроем, как надо». Уже внутри Беглов поблагодарил строителей и подчеркнул, что город не будет вводить ни одного объекта, если будут сомнения в его безопасности. Никакого праздника для горожан власти организовывать не стали. Обладатели проездных пошли к турникетам, а большинство выстроилось в длинные очереди за юбилейными жетонами. Добавлю, что вместе с новыми станциями начал работу и автобус номер 330. Он связывает новую конечную станцию метро «Шушары» с пригородом Петербурга — Колпино.

Напомним, три станции фиолетовой ветки петербургского метро обещали открыть с декабря прошлого года.