Сын вице-президента МТС Алана Ибрагимова, пытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД, арестован на 10 суток

Он признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции, — сообщает ТАСС. Инцидент произошел ранним утром. Водитель BMW не отреагировал на попытку инспекторов остановить автомобиль и скрылся. Машину обнаружили только через 4 часа погони. Так как Ибрагимов отказался выходить из салона, полицейским пришлось разбить стекло и извлечь нарушителя из машины. Всего на него составили 6 административных протоколов.