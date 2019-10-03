Выступление вице-спикера Госдумы в ПАСЕ прервали криками о «террористической России»

Неизвестный мужчина попытался помешать Петру Толстому, но его сразу удалили из зала заседаний. После этого глава российской делегации продолжил свою речь и назвал произошедшее яркой иллюстрацией того, как за последние годы в Европе распространяются клише о России.

Этим летом представители Москвы вернулись в парламентскую ассамблею после отстранения в 2014 году. Депутаты ПАСЕ в ходе нынешней сессии поддержали идею провести дебаты в связи с прошедшими в российской столице митингами.