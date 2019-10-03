Дональд Трамп призвал Китай начать расследование против Джо Байдена и его сына

То же самое, по мнению главы Белого дома, должна сделать Украина. Американский президент и его сторонники ранее говорили, что инвестиционная компания, в которой имел долю Хантер Байден, получила от властей КНР полтора миллиарда долларов. комитет Палаты представителей по разведке уже назвал действия Трампа недопустимыми, отметив, что глава государства не имеет права использовать власть для сведения политических счетов.

Ранее Конгресс начал процедуру импичмента после того, как о расследовании в отношении Байдена Трамп упомянул в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Бывшего вице-президента США называют одним из главных потенциальных соперников Трампа на грядущих выборах.