В ходе испытательного полета российского лайнера МС-21 возникли неполадки

Как сообщает «Интерфакс», сработала сигнализация о невыходе одной из стоек шасси. После этого экипаж решил выработать топливо и в случае повторного сбоя сажать самолет на «брюхо» на полосу, залитую пеной. В итоге шасси все же удалось выпустить. Лайнер совершил посадку в штатном режиме.

Завершить испытания МС-21 планируется в следующем году, а еще через год должно начаться его серийное производство. Первую партию самолетов должен получить «Аэрофлот».