Следователи проверяют информацию о существовании в московской школе бойцовского клуба для младшеклассников

Об этом ТАСС рассказали в столичном СК. Ранее телеграм-канал Baza написал, что в школе №97 ученики якобы устраивали бои и делали ставки на победителей. В качестве доказательства был размещен ролик, на котором запечатлена драка между школьниками.

Позже эту информацию назвала недействительной директор учебного заведения Ирина Мальчевская. По ее словам, видео было снято за пределами заведения во внеучебное время. Она утверждает, что речь идет о единичном конфликте между двумя пятиклассниками.