В Ираке после массовых протестов отключили интернет

Как следует из данных сервиса NetBlocks, который отслеживает мировой онлайн-трафик, доступ был заблокирован почти на всей территории страны, кроме районов, контролируемых курдами.

Массовые протесты из-за безработицы, коррупции и бездействия властей начались в Багдаде и других городах позавчера. В ходе столкновений с силовиками не менее 12 человек погибли, еще 650 была ранены. После этого власти ввели комендантский час, однако митинги в столице Ирака продолжились.