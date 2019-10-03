Открытое письмо против переезда Санкт-Петербургского государственного университета опубликовали сотрудники ВУЗа

Ранее премьер Дмитрий Медведев поручил выделить деньги на строительство нового кампуса.

Из-за переезда ВУЗа на окраину Петербурга университет может потерять часть студентов. Это один из главных тезисов сотрудников СПбГУ, которые написали открытое письмо. В пример они привели 70-е годы прошлого века, когда несколько факультетов перебрались в Петергоф. Также они отмечают, что для многих студентов крайне важно, что обучение проходит в исторических зданиях в самом центре Петербурга — на Васильевском острове. Есть вопросы связанные и с логистикой. Так ранее городские власти предлагали пустить до нового кампуса скоростной трамвай или провести метро. Но это дело не одного года, и, как показывает практика, ещё не факт, что эти проекты вообще реализуют. Сотрудники университета уверены, что лучшим решением будет не строить новые здания в Пушкинском районе на границе с Ленобластью, а использовать здания, которые ВУЗ получил ещё в начале двухтысячных всё на том же Васильевском острове.

По примерным оценкам переезд Санкт-Петербургского государственного университета может занять порядка десяти лет. Когда именно он начнётся на данный момент неизвестно.