«Сбербанк» не фиксирует дополнительной активности мошенников после утечки данных

Как отмечают в кредитной организации, речь идет об информации по картам только 200 клиентов. Однако и их средства находятся в безопасности. Ранее «Коммерсантъ» писал, что украдены были сведения о 60 миллионах записей, но в Сбербанке это отрицают.

Вопрос кибербезопасности в России стоит довольно остро. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал руководитель кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц. Лифшиц также заметил, что зачастую сбои в работе банков это не кибератака, а реальные ошибки и халатность сотрудников самого банка.