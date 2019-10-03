Четверо полицейских убиты в префектуре Парижа

На них напал сотрудник этого же учреждения. Нападавшим был 45-летний IT-специалист из управления разведки префектуры. Его имя пока не называется. Сегодня он пронес на работу керамический нож, и убил четверых коллег. Из них трое мужчин и одна женщина, — сообщает французский телеканал BFM. Самого нападавшего застрелили. Прокуратура сообщает, что сейчас задержали его жену.

По данным BFM, мужчина был инвалидом, предположительно глухонемым. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер рассказал прессе, что убийца прослужил в префектуре шестнадцать лет, и проблем с законом у него никогда не было. Глава ведомства подчеркнул, что коллеги описывают нападавшего как примерного работника.

Неизвестно какие мотивы были у сотрудника префектуры. Лидер профсоюза полицейских Жан-Жак Байюль назвал произошедшее актом безумия и предположил, что у нападавшего был некий конфликт с коллегами.

Убийства произошли в самом центре Парижа. Эта префектура находится прямо напротив Собора Парижской Богоматери.