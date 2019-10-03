Женщину привлекли к уголовной ответственности, за то, что ее ударил росгвардеец

Женщину привлекли к уголовной ответственности, за то, что ее ударил сотрудник Росгвардии. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сама пострадавшая, Татьяна Иванова.

По ее словам, сотрудник Росгвардии Квашнин Константин Александрович, снимавший квартиру в их доме, 12 августа 2018 года пришел выламывать дверь в квартиру ее матери, и других жильцов, желая найти старшую по дому. Хозяин квартиры, которую снимал молодой человек, попросил Т.Иванову, как старшую по дому, собрать инициативную группу среди жильцов и помочь ему выселить своего квартиранта, так как боялся связываться с ним один на один. К. Квашнин встретил пришедших оскорблениями и угрозами, и ударил женщину в грудь, ей пришлось обращаться в травмпункт. Следующее столкновение состоялось через месяц во дворе дома, когда К.Квашнин снова начал оскорблять женщину, применил удушающий прием к заступившемуся за нее соседу и ударил ее мать-пенсионерку.

«Квашнин Константин Александрович впоследствии оказался росгвардейцем. Он обратился в мировой суд. И нас осудили по 115 уголовной статье (ч.1 ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью – Э.М.). Что я организовала это нападение, что мы на него напали, что я его била ногами, нанесла ему телесные повреждения, хотя я пальцем этого росгвардейца не трогала. Молодой человек, который меня защитил, получил 120 часов работ», — сказала она.

Т.Иванова добавила, что подала жалобу в Измайловский районный суд.