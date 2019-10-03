Неизвестные украли останки Махатмы Ганди в день его юбилея

Инцидент произошел в одном из штатов, где находится мемориал памяти лидера национально-освободительного движения. Об этом сообщает телеканал Би-би-си. Как рассказал смотритель комплекса, злоумышленники также повредили плакат с изображением Ганди, написав на нем слово «предатель». Именно так его называют некоторые индийские националисты за то, что Ганди поддерживал идею мирного сосуществования индуистов и мусульман.

Лидер национально-освободительного движения погиб в 1948 году в результате нападения члена радикальной группировки. После кремации останки Ганди были упокоены в нескольких мемориалах на территории страны.