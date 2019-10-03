В Петербурге пассажиров впервые пустили на три новые станции метро
Губернатор Александр Беглов открыл их месяц назад, перед местными выборами. Как следует из трансляции сайта «Фонтанка», сначала на одну из станций, «Проспект Славы», спустился сам глава города, а затем на улице объявили о том, что она открыта и для всех остальных.
В ходе торжественной церемонии Беглов пояснил, что в первый раз станции были запущены в тестовом режиме, и это решение оказалось правильным, потому что за прошедший месяц сотрудники метрополитена смогли выявить сложности и понять, что нужно исправить.