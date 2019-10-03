Трое федеральных судей ушли в отставку после проверки Мосгорсуда

Их обвинили в волоките при рассмотрении дел. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Ульяна Солопова. Председатель Солнцевского суда в связи с выявленными нарушениями среди его подчиненных получил предупреждение.

Как отмечается, одна из судей, ушедшая в отставку, рассматривала дело о катастрофе в аэропорту «Внуково», в которой погиб глава нефтегазовой компании «Тоталь» Кристоф де Маржери. В связи с этим процесс нужно начинать сначала.